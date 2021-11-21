Зачем Путину кнопка на столе: тайну раскрыли журналисты

Зачем Путину кнопка на столе: тайну раскрыли журналисты
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
СМИ опубликовали видео

Секрет кнопки на столе президента РФ Владимира Путина раскрыли журналисты канала "Россия 1". Ей он часто пользуется, когда ведутся переговоры с глазу на глаз.

В эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" секретную кнопку продемонстрировали зрителям. Как рассказал автор программы Павел Зарубин, глава государства нажимает на кнопку, когда нужно вызвать помощника или попросить, чтобы принесли чай.

Ранее на Восточном экономическом форуме журналисты спросили президента, есть ли у него смартфон. Путин ответил отрицательно.

Вместе с тем у российского лидера есть телефон спецсвязи. Им он пользуется для вызова высокопоставленных чиновников. Об этом СМИ рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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