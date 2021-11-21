СМИ опубликовали видео

Секрет кнопки на столе президента РФ Владимира Путина раскрыли журналисты канала "Россия 1". Ей он часто пользуется, когда ведутся переговоры с глазу на глаз.



В эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" секретную кнопку продемонстрировали зрителям. Как рассказал автор программы Павел Зарубин, глава государства нажимает на кнопку, когда нужно вызвать помощника или попросить, чтобы принесли чай.

Ранее на Восточном экономическом форуме журналисты спросили президента, есть ли у него смартфон. Путин ответил отрицательно.

Вместе с тем у российского лидера есть телефон спецсвязи. Им он пользуется для вызова высокопоставленных чиновников. Об этом СМИ рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.