О России и мире: раскрыты новые пророчества Нострадамуса на 2022 год

О России и мире: раскрыты новые пророчества Нострадамуса на 2022 год
Фото: Mary Evans Picture Library/ www.globallookpress.com
Прогнозы мыслителя предрекли важные события

Мишель де Ностредам, французский философ XVI века, предсказал многие события, которые уже сбылись. Среди них были 11 сентября в США, а также победа Дональда Трампа. На 2022 год Нострадамус сделал прогноз, согласно которому ситуация во многих странах сильно изменится. 

Мыслитель предрек, что в 2022 году Ким Чен Ын будет свергнут с власти. Южная и Северная части страны объединяться, а лидер будет вынужден искать убежища в России.

Также, по его пророчеству, солнечные технологии могут покрыть потребности значительной части мира, а позже наступит эра космических путешествий. 

Нострадамус прогнозировал, что по всему миру может начаться война за ресурсы. Основной угрозой он называл террористов и биологические атаки. 

Он предсказывал, что США будут становиться все более неуправляемыми – это начнется тогда, когда Трамп станет президентом. 

Некоторые прогнозы Нострадамуса утверждают, что Владимир Путин может заключить секретный контракт с инопланетянами, поскольку иные формы жизни уже приближаются к нашей планете. 

Философ утверждал, что Италия может столкнуться с небывалыми трудностями в финансовом плане, а Китай поспособствует решению глобального экономического баланса. 

При этом страны Ближнего Востока будут уничтожены взрывом бомб, а террористов обвинят в развязывании третьей мировой. 

Мыслитель предрекал, что между Россией и Украиной будет подписано мировое соглашение – на него согласятся европейские страны, а вот США выступят против. 

Конечно, трактовка предсказаний Нострадамуса является лишь вероятной расшифровкой того, о чем писал философ. Не исключено, что в действительности у прогнозов может оказаться иной смысл. 

Роман ИГНАТОВ
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