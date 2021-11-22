Прогнозы мыслителя предрекли важные события

Мишель де Ностредам, французский философ XVI века, предсказал многие события, которые уже сбылись. Среди них были 11 сентября в США, а также победа Дональда Трампа. На 2022 год Нострадамус сделал прогноз, согласно которому ситуация во многих странах сильно изменится.

Мыслитель предрек, что в 2022 году Ким Чен Ын будет свергнут с власти. Южная и Северная части страны объединяться, а лидер будет вынужден искать убежища в России.

Также, по его пророчеству, солнечные технологии могут покрыть потребности значительной части мира, а позже наступит эра космических путешествий.

Нострадамус прогнозировал, что по всему миру может начаться война за ресурсы. Основной угрозой он называл террористов и биологические атаки.

Он предсказывал, что США будут становиться все более неуправляемыми – это начнется тогда, когда Трамп станет президентом.

Некоторые прогнозы Нострадамуса утверждают, что Владимир Путин может заключить секретный контракт с инопланетянами, поскольку иные формы жизни уже приближаются к нашей планете.

Философ утверждал, что Италия может столкнуться с небывалыми трудностями в финансовом плане, а Китай поспособствует решению глобального экономического баланса.

При этом страны Ближнего Востока будут уничтожены взрывом бомб, а террористов обвинят в развязывании третьей мировой.

Мыслитель предрекал, что между Россией и Украиной будет подписано мировое соглашение – на него согласятся европейские страны, а вот США выступят против.

Конечно, трактовка предсказаний Нострадамуса является лишь вероятной расшифровкой того, о чем писал философ. Не исключено, что в действительности у прогнозов может оказаться иной смысл.