Миграционный кризис в Белоруссии привел к новым проблемам для россиян

Миграционный кризис в Белоруссии привел к новым проблемам для россиян
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com
Бизнес бьет тревогу из-за перебоя поставок товаров

Транспортный коллапс, усилившийся на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, может обернуться ростом цен на многие товары первой необходимости в России. Об этом, как пишет "Ъ", предупредили первого вице-премьера Андрея Белоусова в Консультативном совете по иностранным инвестициям (КСИИ).

Сейчас на контрольно-пропускном пункте "Бобровники" на границе с Польшей образовалась 25-километровая пробка из грузовиков. Крупные ретейлеры уже испытывают проблемы с поставками на ряд товаров. Издание пишет, что логистического решения проблемы участники рынка не видят – поэтому обратились за политической помощью. 

Через белорусско-польскую границу проходит около 10% товаров, поставляемых в Россию из за рубежа. Это медицинские изделия, сырье, различные компоненты, упаковка, оборудование, а также ряд продовольствия. Однако серьезней ситуация обстоит в автомобильной отрасли, которая получает оттуда 90% поставок. 

Грузовики вынужденно стоят на границе по 80 часов в ожидании прохода через контрольно-пропускной пункт. Из-за этого бизнес терпит серьезные убытки – затраты одно авто выросли как минимум на €500.

Часть автомобильных потоков перераспределяют через Литву и Латвию, но там еще с прошлого года наблюдаются проблемы с переходом границы для большегрузов. Ежедневно на белорусских приграничных территориях стоят тысячные пробки с грузовиками. 

В КСИИ заявляют, что ситуацию осложняет ожидание новогодних праздников, когда спрос потребителей вырастает в разы.

"Бизнес просит Андрея Белоусова оказать содействие обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией", – указывает "Ъ".

В пресс-службе правительства заявили, что пока обращение к ним не поступило.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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