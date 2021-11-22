Собянин рассказал о московской заявке на проведение ЭКСПО-2030

Собянин рассказал о московской заявке на проведение ЭКСПО-2030
Фото: mos.ru
Мэр Москвы объяснил, зачем городу нужно проведение международной выставки

Россия подала заявку на проведение ЭКСПО-2030. В случае победы Всемирную универсальную выставку достижений науки и техники примет Москва. Об этом в своем блоге рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.

Примечательно, что наша страна участвует в ЭКСПО уже 170 лет. Россия еще в далеком 1851 году представила свои достижения на первой международной выставке в Лондоне. А легендарный советский монумент Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" в 1937 году возвышался над павильонами в Париже. Сегодня наследие выставок минувших дней украшают ВДНХ.

"Никогда еще ЭКСПО не проводилось в России. И ее столица Москва является самым очевидным претендентом на эту честь", – отметил Собянин.

Глава города подчеркнул, что столица не раз становилась центром проведения мероприятий всемирного масштаба: фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, Чемпионат мира по футболу 2018 года. Эти яркие события привлекли в Москву миллионы туристов и оставили после себя богатое материальное наследие для будущих поколений.

"Если Москва выиграет право проведения ЭКСПО-2030, то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники", – подчеркнул мэр.

По словам градоначальника, столица просто не может упустить такой шанс. У жителей и гостей столицы появится  уникальная возможность увидеть главные достижения мировой цивилизации. В то же время, как отметил Собянин, России тоже есть что продемонстрировать на Всемирной выставке.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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