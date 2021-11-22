Еще одна категория товаров вырастет в цене к Новому году

Это связывают с увеличением расходов на производство

В начале декабря стоимость сладостей в магазинах может значительно увеличиться. Производители уже предупредили торговые сети о вероятности изменения цены на 20%. Об этом сообщают "Известия". 

Это связывают с увеличением расходов на сырье, упаковку и прочие расходы при производстве товара. Как отмечает "Пятый канал", для россиян это в первую очередь будет заметно при покупке сладких подарков к Новому году. 

В Минсельхозе, в свою очередь, утверждают, что повышение стоимости носит не системный характер и затронет только отдельные предприятия и ассортимент продукции.

Ранее "Утро.News" рассказало, какие продукты нужно купить к Новому году заранее. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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