Это связывают с увеличением расходов на производство

В начале декабря стоимость сладостей в магазинах может значительно увеличиться. Производители уже предупредили торговые сети о вероятности изменения цены на 20%. Об этом сообщают "Известия".

Это связывают с увеличением расходов на сырье, упаковку и прочие расходы при производстве товара. Как отмечает "Пятый канал", для россиян это в первую очередь будет заметно при покупке сладких подарков к Новому году.

В Минсельхозе, в свою очередь, утверждают, что повышение стоимости носит не системный характер и затронет только отдельные предприятия и ассортимент продукции.

Ранее "Утро.News" рассказало, какие продукты нужно купить к Новому году заранее.