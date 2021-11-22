Почти четверть ветеранов ВОВ скончались в России за все время пандемии

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В начале 2019 года их было более 1 млн

312 689 человек, принимавших участие в Великой Отечественной войне, включая ветеранов, скончались в РФ в период с апреля 2020 года по октябрь 2021-го. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на данные Минтруда.

В настоящее время численность участников и ветеранов Великой Отечественной войны составляет 896 806 человек. В начале 2019 года их было 1,28 млн человек, год спустя показатель уменьшился на 70 тысяч. 

Непосредственных участников и инвалидов ВОВ, а также тех, кто работал на объектах ПВО, стало меньше за время пандемии в России на 24,1 тысячи.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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