Правоохранительные органы считают, что фигурант склонял граждан республики к противоправным действиям

Минская прокуратура направила в городской суд уголовное дело, возбужденное в отношении 21-летнего россиянина. Его обвиняют в разжигании социальной вражды, а также призывах, направленых на причинение вреда национальной безопасности республики.

Согласно приведенным данным, в период с января по май 2021 года обвиняемый размещал в "Телеграм" голосовые сообщения побудительного характера. Прокуратура считает, что фигурант разжигал социальную вражду, формируя отрицательный образ у представителей правоохранительных структур, и склонял граждан Белоруссии к противоправным действиям.

Прокуратура квалифицировала действия россиянина по статьям 130 и 361 УК республики – "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".