Президент заявил, что нестыковка лишь у иностранца в голове

Сегодня, 22 ноября, телеканал BBC опубликовал полную версию интервью Александра Лукашенко журналисту Стивену Розенбергу. Во время беседы британец задал президенту вопрос о результатах выборов в Белоруссии в 2020 году, чем напросился на эмоциональный ответ.

"Объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Если вы, как утверждаете, получили 80% голосов на выборах в прошлом году, тогда почему вышли толпы народа в Минске, да не только в Минске – по всей стране, не для того, чтобы поздравить вас с сокрушительной победой, а чтобы обвинить вас в том, что вы украли их голоса? Несостыковка какая-то получается, нет?", – поинтересовался журналист.

В ответ белорусский лидер эмоционально ответил, что это лишь им так кажется.

"Несостыковка, Стив, у вас в голове. У вас и ваших белорусских патронов", – заявил Лукашенко.

Президент отметил, что результаты выборов подводил не он, а ЦИК – они официальные. А последние 25 лет после каждых выборов в Белоруссии по Минску ходят "их сторонники". Британец попытался возразить, на что глава РБ "осадил" журналиста.

"Только в этом году... Вы слушать не умеете?", – выпалил белорусский президент.

Он продолжил, указывая, что в том году акция была более подготовлена Западом, из-за чего на улицу вышло больше народа. Розенберг отметил, что это не ответ на его вопрос, к тому же, он находился в это время в Минске.

"Если не будешь слушать, разговор закончится, если ты этого хочешь", – отрезал Лукашенко.

До этого белорусский президент дава интервью американскому телеканалу – тогда ситуация была противоположная. Размышления Лукашенко о США вывели журналиста из себя.