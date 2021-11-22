Не исключено, что мужчина был пьян

В Сеть попало видео, на котором работник АЗС вел себя неадекватно. Все происходило в подмосковном городе Серпухов.

Местный житель заехал на заправку, которая находится на Северном проезде. Серпухович обратил внимание на то, что один из работников начал шататься и совершать другие странные телодвижения.

Казалось, будто мужчина не понимает, где находится. Вполне возможно, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Интернет-пользователи отметили, что допускать находящегося в неадекватном состоянии человека к работе с бензином крайне опасно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".