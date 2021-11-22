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В Сеть попало видео, на котором работник АЗС вел себя неадекватно. Все происходило в подмосковном городе Серпухов.
Местный житель заехал на заправку, которая находится на Северном проезде. Серпухович обратил внимание на то, что один из работников начал шататься и совершать другие странные телодвижения.
Казалось, будто мужчина не понимает, где находится. Вполне возможно, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Интернет-пользователи отметили, что допускать находящегося в неадекватном состоянии человека к работе с бензином крайне опасно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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