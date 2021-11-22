Британский премьер пришел неподготовленным на крупное мероприятие

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон снова выставил себя не в лучшем свете. Выступая на конференции, он запутался в листах со своей речью, а без бумажки не смог сказать ни слова.

Конфуз попал в объектив видеокамер, и ролик быстро распространился в интернете. На кадрах видно, как Джонсон, дочитав текст на одной странице, судорожно роется в кипе бумаг, не может найти следующую и даже рычит от собственного бессилия.

Сложно сказать, почему британский премьер, как выразилась в своем телеграм-канале журналистка Ольга Скабеева, "впал в ступор на 20 секунд", а не продолжил выступление своими словами. То ли он "плавал" в теме, то ли даже не прочел речь, подготовленную помощниками. Факт остается фактом: Джонсон нервничал, извинялся, листал бумажки, но, когда нашел потерю, бодро продолжил читать написанное.

Ранее Джонсон стал объектом международной критики, когда его подловили спящим во время климатической конференции в шотландском Глазго.