В журнале 1997 года нашли пророческие предсказания о современном мире

В журнале 1997 года нашли пророческие предсказания о современном мире
Фото: Passaro/Fotogramma/www.globallookpress.com
В материале указывалось на подорожание продовольственных товаров

Один из пользователей Reddit опубликовал фрагмент из журнала Wired за 1997 год. В статье говорилось о том, как изменится мир в будущем. В Сети данный материал посчитали пророческим.

Журналисты назвали десять угроз, которые могли бы стать препятствием для развития человечества. Некоторые из этих пунктов сбылись в современном мире.

Так, например, одно из "предсказаний" гласит – отношения между Китаем и США сильно ухудшатся. Это перерастет в холодную войну между странами.

Также говорилось о том, что серьезный экологический кризис спровоцирует глобальное изменение климата. В результате нарушатся поставки продовольственных товаров и, как следствие, произойдет резкий рост цен.

В материале указывалось и на рост преступности. Люди будут жить в постоянном страхе, что сделает их закрытыми и неприветливыми.

Другие возможные сценарии, описанные журналистами Wired – увеличение количества онкобольных людей из-за загрязнения окружающей среды и подорожание на рынке ресурсов.  

"Цены на энергоресурсы взлетят вверх", – говорится в публикации.

Внимание интернет-пользователей привлек девятый пункт. В нем речь шла про новую эпидемию, которая унесет жизни около 200 миллионов человек. Под этим можно понимать пандемию COVID-19. Из-за пресловутого вируса скончались уже более пяти миллионов человек по всему миру. 

Ранее были раскрыты новые пророчества Нострадамуса на 2022 год. 

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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