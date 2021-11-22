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Один из пользователей Reddit опубликовал фрагмент из журнала Wired за 1997 год. В статье говорилось о том, как изменится мир в будущем. В Сети данный материал посчитали пророческим.
Журналисты назвали десять угроз, которые могли бы стать препятствием для развития человечества. Некоторые из этих пунктов сбылись в современном мире.
Так, например, одно из "предсказаний" гласит – отношения между Китаем и США сильно ухудшатся. Это перерастет в холодную войну между странами.
Также говорилось о том, что серьезный экологический кризис спровоцирует глобальное изменение климата. В результате нарушатся поставки продовольственных товаров и, как следствие, произойдет резкий рост цен.
В материале указывалось и на рост преступности. Люди будут жить в постоянном страхе, что сделает их закрытыми и неприветливыми.
Другие возможные сценарии, описанные журналистами Wired – увеличение количества онкобольных людей из-за загрязнения окружающей среды и подорожание на рынке ресурсов.
"Цены на энергоресурсы взлетят вверх", – говорится в публикации.
Внимание интернет-пользователей привлек девятый пункт. В нем речь шла про новую эпидемию, которая унесет жизни около 200 миллионов человек. Под этим можно понимать пандемию COVID-19. Из-за пресловутого вируса скончались уже более пяти миллионов человек по всему миру.
Ранее были раскрыты новые пророчества Нострадамуса на 2022 год.
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