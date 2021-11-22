На ярмарках Москвы представлена фермерская продукция из 40 регионов России

В столице открыто более 50 точек круглогодичной торговли экологичной и свежей продукцией отечественных производителей

Москвичи могут приобрести качественные продукты, произведенные в других регионах страны, посетив круглогодичные межрегиональные ярмарки. Сейчас их в столице открыто 53, а скоро появится еще три торговые площадки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов – Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других",

– сообщила вице-мэр Наталья Сергунина.

Ярмарки открываются с учетом пожеланий москвичей в тех местах, где требуется расширить ассортимент имеющихся торговых точек пешей доступности за счет фермерской продукции. Здесь представлен широкий выбор фруктов и овощей, молочной продукции, мясных изделий, рыбы, меда, мучных и кондитерских изделий проверенных региональных производителей.

Важно, что это не просто торговые павильоны, а места, где можно с удовольствием провести время за чашкой кофе, общаясь с друзьями или членами семьи. До пандемии там регулярно проводились кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, развлекательные мероприятия. Сейчас они, как и дегустации, приостановлены.

Московские ярмарочные павильоны выполнены в разных стилях: "Ампир", "Средневековый замок", "Крым", "Франция", "Япония" и пр. Где какой павильон установить, выбирают сами москвичи, голосуя на портале "Активный гражданин".

Найти ближайшую к дому ярмарку, чтобы закупиться вкусной и экологичной продукцией или выбрать место для фотосессии на красивом фоне, можно в специальном разделе на портале mos.ru.