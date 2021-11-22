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До встречи с Меган Маркл принц Гарри состоял в отношениях со многими девушками. И все, как правило, уходили от внука Елизаветы II, объясняя это тем, что роман с членом королевской семьи – это то еще испытание. И модель Флоренс Сент-Джордж не исключение.
Блондинка встречалась с принцем в 2011 году. Их роман был недолгим, но надолго запомнился девушке. Так или иначе, Флоренс не скрывает, что была рада их расставанию.
Всему виной слишком настойчивое внимание прессы к ее персоне. Почти ежедневно выходили статьи об избраннице принца, около ее дома дежурили толпы журналистов. Доставалось даже бывшим одноклассникам модели, которых терроризировали вопросами о Сент-Джордж и ее жизни.
Точные причины разрыва блондинка называть не стала, сказав лишь, что с самого начала поняла, что отношения с наследником престола – не для нее.
"Хотя тогда мне и было грустно, теперь я рада, что отношения были недолгими",
– призналась модель, добавив, что восхищается Меган Маркл и Кейт Миддлтон, которые привыкли к тому, что пресса освещает каждый их шаг.
Спустя два года после расставания с Гарри Флоренс вышла замуж за вице-президента крупной транспортной корпорации. Сейчас пара воспитывает двух детей.
Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган проигнорировали приглашение королевы Елизаветы отметить Рождество в Великобритании.
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