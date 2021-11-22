Эксперт объяснил рекордное подорожание икры

После Нового года ситуация должна измениться

Стоимость продуктов продолжает расти. И деликатесы не исключение. Так, цена за килограмм красной икры достигла отметки в пять тысяч рублей. Однако эксперт Александр Фомин считает, что это временное явление. 

Аналитик указал на то, что в этом году был хороший вылов – около 23 тысяч тонн при обычных 15. Но тут в игру вступает другой фактор – приближающийся Новый год. 

"Всегда перед Новым годом начинают подниматься цены. Я думаю, сказалась и пандемия, потому что икра – это такой продукт, который используется при постковидной реабилитации", 

– цитирует Фомина "МИР24"

Вероятнее всего, после праздников ситуацию удастся стабилизировать, потому что спрос на икру упадает. Пока же остается один выбор – импорт деликатеса из Канады или США. Это положительно бы сказалось на ценах отечественных производителей. 

Ранее россиян предупредили о подорожании сладостей к Новому году. 

Источник: "МИР24" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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