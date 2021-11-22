В Бронницах жителей массово открепили от поликлиники

Россияне не могли записаться к врачу

В Бронницах местные жители пожаловались, что не могли записаться на прием в поликлинику. Система показывала людям, что они не прикреплены к медучреждению, в которое невозможно было дозвониться. 

Как пишет "Подмосковье сегодня", россияне столкнулись с проблемой из-за технических работ в поликлинике, которую присоединяют к Раменской областной больнице.

В региональном Минздраве перед россиянами извинились и сообщили, что работы планируется завершить 24 ноября. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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