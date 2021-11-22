Вместо шоу будут транслироваться соревнования по фигурному катанию

Новый сезон "Ледникового периода" близится к финалу. Уже настал тот этап, когда профессиональные спортсмены и звезды отечественного шоу-бизнеса перестают выбывать из гонки за первое место. И если обычно у участников есть всего лишь неделя, чтобы подготовить новый номер, то теперь у них появилась возможность перевести дух и довести все элементы до совершенства.

Как оказалось, в ближайшую субботу, 27 ноября, зрители не смогут насладиться очередным ледовым перформансом. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Телепрограммы".

Точные причины таких перестановок в сетке вещания неизвестны. Но в привычное для всех время будет транслироваться российский этап Грац-При, который пройдет в Сочи. Вместо звезд шоу-бизнеса можно будет посмотреть она профессионалов. Кататься будут пары и "одиночницы" Камила Валиева, Майя Хромых, Луна Хендрикс и Елизавета Туктамышева.

Примечательно, что посмотреть на Гран-при смогут только жители московского региона и те, кто живет в таком же часовом поясе. Жителям регионов в это время будут показывать шоу "Сегодня вечером".

Представители "Ледникового периода" пока эту информацию никак не комментировали.

Ранее Татьяна Волосожар рассказала о закулисье "Ледникового периода".