Оппозиция заявила о позоре лидера британцев

Борис Джонсон во время обращения к Конфедерации британской промышленности вел себя слишком одиозно, чем заслужил сильную критику со стороны бизнесменов и оппозиции. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Премьер-министр шокировал публику "бессвязной" речью, в которой он хвалил мир, придуманный в детском мультике о Свинке Пеппе, сравнивал себя с Моисеем и имитировал звуки проезжающей машины.

Сперва Джонсон растерялся перед началом выступления, потеряв свою речь. Он множество раз повторял "простите меня", пытаясь найти необходимые бумаги.

Многие присутствующие надеялись услышать от премьера ряд важных заявлений, однако вместо этого большую часть речи он посвятил своему недавнему визиту в "Мир Свинки Пеппы" – парк развлечений, созданный по мотивам детского мультфильма.

"Мир Свинки Пеппы – это мое место. Там очень безопасные улицы, дисциплина в школах, большой упор на новые системы общественного транспорта. Хотя образ Папы Свина слишком стереотипен", – говорил он.

Джонсон также имитировал звук ускоряющейся машины с рычанием, которое в официальном выпуске новостей транскрибировалось как "арум арум аааааааар". А после он сравнил себя с Моисеем из-за своего плана помочь бизнесу инвестировать в борьбу с изменением климата.

Оппозиционеры назвали выступление британского премьера самым неприятным, как минимум, с прошлой недели, призвав его взять себя в руки. Бизнесмены и вовсе сочли поведение Джонсона "позорным", а сказанное – "чушью".

После выступления журналист газеты поинтересовался у премьер-министра, все ли с ним в порядке. В ответ он защитил свою речь, указав, что, по его мнению, люди поняли подавляющее большинство моментов, о которых он хотел сказать, заключив, что все прошло хорошо.

