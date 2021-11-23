Королеву Елизавету II лишат важной должности

Королеву Елизавету II лишат важной должности
Елизавета II. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Впервые за 30 лет монаршая особа потеряет одно из своих королевств

Власти Барбадоса снимут королеву Великобритании Елизавету II с поста главы государства. Об этом сообщает Bloomberg.

О планах правительства рассказал Сулейман Бюльбюля, который является членом комитета, созванного специально для решения данного вопроса. Лишение монаршей особы ее должности госдеятель назвал символическим шагом.

"Это следующий шаг в нашем путешествии – перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией", – отметил он.

В 1966 году Барбадосу был дарован суверенитет. Иными словами, он перестал зависеть от Великобритании. При этом государство не вышло из состава британского Содружества наций.

По словам Сулеймана, Елизавета II будет снята с поста главы государства 30 ноября. Ее место займет генерал-губернатор государства Сандра Мэйсон. Она будет исполнять обязанности президента Барбадоса.

К слову, впервые за 30 лет глава Великобритании лишится одного из своих королевств.

Как отметила Мэйсон, местные жители мечтают забыть о колониальном прошлом и начать подчиняться коренному барбадосцу.

Выход из Содружества наций не нанесет удар по экономике Барбадоса, в котором живут более 280 тысяч человек. Сообщается, что некоторые государственные учреждения подвернутся изменениям. Например, в их число войдут Королевские полицейские силы.

Ранее появилась информация, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл проигнорировали приглашение Елизаветы II вернуться в Великобританию. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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