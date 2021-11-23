В Москве откроют пункты сбора старой техники

В Москве откроют пункты сбора старой техники
Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Организованная утилизация сломанного электрооборудования защитит природу от вредных загрязнений

В Москве начнут собирать у населения и перерабатывать вышедшую из строя электронную и электрическую технику в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Соглашение города с инвестором планируется заключить на 20 лет.

Извещение о реализации проекта ГЧП опубликовано на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. В течение 45 дней желающие смогут ознакомиться с условиями концессии.

"В рамках соглашения инвестор реализует проект по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его дальнейшей утилизации",

– объяснил задачу Владимир Ефимов. Кроме того, инвестор будет перерабатывать пластик и опасные вещества. Город, со своей стороны, передаст инвестору пустующие помещения в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе, где можно будет разметить необходимое оборудование. 

Старую и сломанную технику будут сортировать, а затем доставлять на перерабатывающие предприятия. Реализация этого проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду, подчеркивают городские власти.

С 2013 года в Москве заключено более 250 ГЧП-контрактов на сумму свыше 1,1 трлн рублей. Инвесторов привлекают к созданию транспортной, автодорожной, социальной, жилищно-коммунальной и другой важной для города инфраструктуры, сообщает портал mos.ru.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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