В Москве устраивают психологические тренинги для борющихся с COVID-19 врачей

В Москве устраивают психологические тренинги для борющихся с COVID-19 врачей
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города / АГН Москва
Медиков также бесплатно снабжают современной удобной формой

В Москве с осени 2020 года реализуется программа психологической помощи медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Ее участниками стали уже более 150 городских медучреждений. Об этом рассказала замглавы столичного Департамента здравоохранения Елена Ефремова.

"Программа поддержки врачей и специальные тренинги помогают медицинским работникам преодолевать трудности, связанные с возникшим в период пандемии психологическим напряжением",

– поделилась Ефремова. Благодаря специальным тренингам врачам поликлиник и стационаров проще сохранять стабильное эмоциональное состояние и избегать профессионального выгорания на фоне длительной пандемии.

Групповые тренинги проводятся в офлайн и онлайн форматах, но при необходимости можно получить индивидуальную консультацию.

Заботится город и об экипировке медиков. Новую форму, дизайн которой разрабатывался с учетом пожеланий врачей разных специализаций, получили более 60 тысяч человек.

"Единый экипировочный центр, открытый в этом году, продолжает бесплатно обеспечивать медицинских работников городских больниц и поликлиник красивой, удобной и комфортной форменной одеждой",

– подтвердила Елена Ефремова. Планируется, что комплекты одежды медики будут бесплатно получать в центре раз в год, обувь – раз в два года.

Ранее городские власти решили премировать медиков, убеждающих пациентов в необходимости вакцинации от COVID-19.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
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