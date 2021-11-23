Умер известный оперный певец Николай Голышев

Умер известный оперный певец Николай Голышев
Фото: pixabay.com
Баритон немного не дожил до своего 92-летия

Не стало Николая Голышева. Легендарный оперный певец скончался в Екатеринбурге. 9 декабря ему могло бы исполнится 92 года. 

Точные причины смерти не уточняются, известно лишь, что перед смертью баритон болел. Сказался также и возраст, который, впрочем, не мешал Николаю Николаевичу едва ли не до самой смерти преподавать в Уральской консерватории. 

Так, мама одного из учеников Голышева рассказала изданию E1.RU, что баритон был не только оперным певцом, но и выдающимся педагогом, который был знаком с многими мировыми звездами. В частности, с Дмитрием Хворостовским. 

Соболезнования в связи с уходом также выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что Голышев не только внес огромный вклад в развитие вокального искусства и культуры, но и воспитал несколько поколений певцов, которые сейчас выступают на сценах лучших театров страны. 

В репертуаре Николая Николаевича, к слову, насчитывается более 60 ролей. Однако настоящим бриллиантом в этом списке является партия Евгения Онегина, которую Голышев исполнил более 300 раз. 

С 1967 года оперный певец начал преподавать в Уральской консерватории, а спустя время возглавил кафедру сольного пения. 

В 1973 году Голышев был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а спустя еще семь лет стал "народным". В 2020 году был награжден Почетной грамотой президента "За заслуги в развитии отечественной культуры".

Источник: E1.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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