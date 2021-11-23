Жительница Подмосковья лишила целый дом отопления

Женщина решилась на отчаянный шаг от безысходности

В Королеве произошла необычная ситуация, напрягшая целый многоэтажный дом. Одна его жительница жаловалась соседям на проблемы с трубами. Она утверждала, что содержимое канализации со всего дома то и дело появляется в ее ванне. На помощь женщине никто не пришел, поэтому она решилась на радикальную меру.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", россиянка перекрыла отопление в своей квартире и лишила тепла весь дом. Соседи пришли в ужас от такого поворота и отправились в управляющую компанию, где им не помогли. Оказалось, что виновница холода в квартирах не пускала сотрудников к себе. 

Впрочем, в конце концов женщина сжалилась над соседями и разрешила рабочим вернуть отопление.  

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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