Женщина решилась на отчаянный шаг от безысходности

В Королеве произошла необычная ситуация, напрягшая целый многоэтажный дом. Одна его жительница жаловалась соседям на проблемы с трубами. Она утверждала, что содержимое канализации со всего дома то и дело появляется в ее ванне. На помощь женщине никто не пришел, поэтому она решилась на радикальную меру.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", россиянка перекрыла отопление в своей квартире и лишила тепла весь дом. Соседи пришли в ужас от такого поворота и отправились в управляющую компанию, где им не помогли. Оказалось, что виновница холода в квартирах не пускала сотрудников к себе.

Впрочем, в конце концов женщина сжалилась над соседями и разрешила рабочим вернуть отопление.