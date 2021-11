Американский президент Джо Байден регулярно радует общественность своими необычными выкрутасами. Возможно, когда-нибудь в продаже появится сборник конфузов этого государственного деятеля. Так, недавно в интернет-пространстве бурно обсуждали примечательный инцидент с Байденом на пресс-конференции.



Стоит отметить, что ситуация на международной арене, да и внутри Соединенных Штатов оставляет желать лучшего. На встрече с главнокомандующим журналисты надеялись получить ответы на вопросы, которые мучают всю страну. Однако нынешний американский президент предпочитает уклоняться от обсуждения неудобных тем. Иногда он делает это весьма оригинально. На недавней пресс-конференции сподвижники американского лидера заглушили вопросы журналистов фоновой музыкой.

Любопытный инцидент попал на видео. На ролике слышно, как со всех сторон доносятся возбужденные голоса корреспондентов, желающих узнать у первого лица государства правду по тем или иным вопросам. Однако их выкрики внезапно прерывает незамысловатая мелодия. Примечательно, что музыкальное сопровождение, под которое удалялся Байден, больше подходит для музыкальных пауз в дешевых сериалах. Это очень насмешило американцев.

"Почему это звучит, как переход между сценами в сериале?" – задаются вопросом интернет-пользователи.

Joe Biden ignores questions from reporters while the White House blasts elevator music. pic.twitter.com/IMWJE72hrL