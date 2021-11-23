Бегство Байдена с пресс-конференции под музыку насмешило народ

Бегство Байдена с пресс-конференции под музыку насмешило народ
Джо Байден. Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
46-й лидер США оказался не очень необщительным

Американский президент Джо Байден регулярно радует общественность своими необычными выкрутасами. Возможно, когда-нибудь в продаже появится сборник конфузов этого государственного деятеля. Так, недавно в интернет-пространстве бурно обсуждали примечательный инцидент с Байденом на пресс-конференции.

Стоит отметить, что ситуация на международной арене, да и внутри Соединенных Штатов оставляет желать лучшего. На встрече с главнокомандующим журналисты надеялись получить ответы на вопросы, которые мучают всю страну. Однако нынешний американский президент предпочитает уклоняться от обсуждения неудобных тем. Иногда он делает это весьма оригинально. На недавней пресс-конференции сподвижники американского лидера заглушили вопросы журналистов фоновой музыкой.

Любопытный инцидент попал на видео. На ролике слышно, как со всех сторон доносятся возбужденные голоса корреспондентов, желающих узнать у первого лица государства правду по тем или иным вопросам. Однако их выкрики внезапно прерывает незамысловатая мелодия. Примечательно, что музыкальное сопровождение, под которое удалялся Байден, больше подходит для музыкальных пауз в дешевых сериалах. Это очень насмешило американцев.

"Почему это звучит, как переход между сценами в сериале?" – задаются вопросом интернет-пользователи.

А некоторые и вовсе отметили, что в такой ситуации больше бы подошла дорожка записанного смеха.

К слову, недавно лечащий врач американского президента перечислил его болезни. Среди недугов главы Соединенных Штатов Америки – аритмия и сезонная аллергия.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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