Участник боевых действий как будто постарел на 20 лет за четыре года

Один из читателей Reddit опубликовал коллаж, на котором запечатлен советский художник Евгений Кобытев. Картинка является наглядным примером того, как война меняет людей.

Левое фото сделано в 1941 году – до начала Великой Отечественной войны. На нем можно увидеть жизнерадостного молодого человека с горящими глазами.

На правом снимке, появившемся в 1945 году, изображен тот же художник. Однако создается такое впечатление, что это – два разных представителя мужского пола. Исхудавшее лицо, впалые глаза, выражающие смятение и тревогу, "изрезанный" глубокими морщинами лоб – все это стало "подарками" страшного военного времени.

Война оставила неизгладимый отпечаток на своих участниках. Те, кто прошел ее от начала и до конца, возвращались домой абсолютно другими людьми. Интернет-пользователей шокировало увиденное. Они решили обсудить данную тему в разделе комментариев.

"Постарел с 19 до 45 всего за пару лет", "Всего четыре года, а какая разница. Такое напряжение и пустота", "Не сомневаюсь, что он голодал и видел настоящие ужасы", – отметили читатели Reddit.

Некоторые решили поделиться своими историями. Так, один пользователь Сети рассказал, что оба его деда прошли войну. Однако если первый охотно вспоминал различные истории, связанные с тем временем, то второй наложил табу на данную тему. Когда речь заходила о войне, мужчина попросту вставал со своего места и выходил из комнаты.

Кто-то акцентировал внимание на том, что длительное нахождение в стрессовых условиях наносит организму непоправимый вред. В результате развиваются серьезные проблемы с психикой, избавиться от которых практически невозможно.