О мозолях можно забыть: чем смягчить задник обуви

О мозолях можно забыть: чем смягчить задник обуви
Фото: M. Baumann / blickwinkel / www.globallookpress.com
Справиться с популярной проблемой поможет популярное средство

Радость от покупки новой обуви часто омрачается дискомфортом, который доставляет слишком жесткий задник. Иногда эта проблема исчезает, когда пара разнашивается, а порой этого не происходит. Однако о неудобстве и больных мозолях можно забыть. 

Первый способ

В этом случае вам потребуется касторовое масло. Нужно нанести немного средства на внутреннюю сторону и оставить ненадолго. 

Не переживайте, что масло просочиться и испортит обувь. Здесь главное не переборщить. Просто промокните задник, а после поместите пару в пакет и отправляйте в теплое место на несколько часов. Для более быстрого эффекта используйте теплое средство. 

Когда достанете обувь из пакета, вручную разомните задник. 

Второй способ 

Также попрощаться с дискомфортом поможет спирт. Как и в первом случае, средство нужно нанести на задник, а затем слегка постучать молотком. После следует надеть пару и походить в ней до полного высыхания. 

Третий способ 

Еще один вариант – детский крем. Просто аккуратно нанесите его на задник, наденьте обувь и подождите, пока "размягчитель" впитается. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, почему не стоит ходить по дому босиком. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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