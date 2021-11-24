Оказалось, что премьер хорошо знаком с местной культурой

Глава российского правительства Михаил Мишустин удивил участников Евразийского межправительственного совета на прошлой неделе в Ереване, куда прибыл с рабочим визитом. Премьер провел один из вечеров в местном джаз-клубе "Малхас".

Как пишет армянская газета "Грапарак", в центре Еревана один из районов встал в пробках практически на несколько часов. По сообщениям СМИ, причиной стал джазовый вечер на улице Туманяна, где в тот момент присутствал Мишустин вместе с казахстанским и белорусским коллегами.

Хозяин клуба сообщил, что политики общались довольно непринужденно. У премьер-министра России чистый армянский: он пообщался на нем с джазменом. Мужчина был очень удивлен армянской речью Мишустина.

"Он не стал скрывать своего удивления. Перед выступлением один из высокопоставленных чиновников даже пошутил, что дальнейшие вопросы, связанные с границей, теперь зависят от уровня его мастерства на музыкальном вечере. В итоге представителей стран ЕАЭС восхитила игра в Малхасе, после чего Мишустин сообщил, что, конечно, после номера маэстро считает всякое выступление наглостью, однако готов дерзнуть и показать свой джаз", – говорится в публикации.

Журналисты поинтересовались у джазмена уровнем исполнения Мишустина. Тот ответил, что премьер играет "довольно успешно".

Ранее Мишустин оценил обед в одной из барнаульских школ, куда нанес визит. Премьер поинтересовался уровнем горячего питания для младшеклассников, спросив сперва у самих детей, вкусно ли в школе кормят. Мишустину пришлась по вкусу гречка с котлетой и морковью.