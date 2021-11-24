Основные документы граждан подумывают объединить в один

Это объяснили удобством для граждан

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой объединить паспорт, загранпаспорт, СНИЛС и ИНН, сделав из них единый документ. Об этом сообщает RT.

С таким предложением Петров обратился к главе правительства Михаилу Мишустину.

По словам госдеятеля, практика использования бумажных документов постепенно устаревает. Гораздо удобнее хранить все необходимые бумаги в одном источнике.

Владимир отметил, что все больше стран начинают загружать данные о своих гражданах в облачное хранилище. Это позволяет отказаться от огромного количества печатных экземпляров, передает телеканал "360"

Источник: RT ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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