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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой объединить паспорт, загранпаспорт, СНИЛС и ИНН, сделав из них единый документ. Об этом сообщает RT.
С таким предложением Петров обратился к главе правительства Михаилу Мишустину.
По словам госдеятеля, практика использования бумажных документов постепенно устаревает. Гораздо удобнее хранить все необходимые бумаги в одном источнике.
Владимир отметил, что все больше стран начинают загружать данные о своих гражданах в облачное хранилище. Это позволяет отказаться от огромного количества печатных экземпляров, передает телеканал "360".
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