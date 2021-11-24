Трехмерное изображение выбивается из привычного медиашума и привлекает внимание аудитории

Медиахолдинг MAER сделал новый шаг в развитии рекламного рынка. На собственные средства он открыл подразделение MAER Production, которое будет заниматься производством 3D-видеоконтента. Размещать такие ролики можно как на цифровых экранах самой компании, так и на площадках других рекламодателей. Таким образом, для бизнеса открываются новые возможности.

Персонажи, выглядывающие за рамки экрана, производят WOW-эффект на аудиторию. В Москве уже можно видеть трехмерных Чебурашку с крокодилом Геной, недавно к ним присоединился высокотехнологичный 3D-робот MAER.

Как отмечают специалисты, в России в этом году наблюдается ажиотажный спрос на наружную рекламу. За январь-сентябрь 2021 г. общий объем размещений достиг 395 млрд рублей, что на 25% больше показателей 2020 года. Но традиционные билборды уходят в прошлое. Основное внимание – на цифровой контент.

Это понятно. Яркие, динамичные картинки выбиваются из общей массы, цепляют взгляд прохожих и привлекают внимание к бренду. На этом фоне 3D-изображения – вообще вне конкуренции. Трехмерный предмет или герой, выходящий за рамки экрана, не просто лучше запоминается. Люди останавливаются, снимают это на телефон, постят ролики в соцсетях, увеличивая тем самым охват потребительской аудитории и в Интернете.

"Города, заполненные огромными рекламными голограммами и экранами величиной с небоскреб – это уже устоявшийся образ будущего. И мы начали делать к нему первые шаги. Для этого мы собрали лучших специалистов со всей страны. Высокий спрос на 3D-продакшен был ожидаем, но мы не предполагали, что будет такой ажиотаж. Думаю, это направление ждет большое будущее",

– отмечает владелец и гендиректор медиахолдинга MAER Константин Майор.

Медиахолдинг MAER специализируется на размещении крупноформатной цифровой наружной рекламы в Москве и регионах России.