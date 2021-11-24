Нововведения коснутся всех жителей страны

С наступлением календарной зимы в России начнут действовать новые законы и нормативные акты, которые затронут практически всех жителей страны.

Бесплатный интернет

С 1 декабря 2021 года операторы связи в РФ обязаны бесплатно предоставлять доступ в Интернет для пользования сайтами и информационными системами, которые включены в перечень социально значимых ресурсов. К ним относятся:

официальные сайты органов власти федерального и местного значения;

порталы госуслуг, в том числе региональных;

поисковые сети, новостные агрегаторы, онлайн-магазины и пр. – всего в списке на данный момент 371 сайт.

Защита от интернет-мошенников

С 1 декабря 2021 года в интернете запрещается публиковать информацию, которая заведомо может привести к финансовым потерям граждан. В частности, нельзя рекламировать "финансовые пирамиды", запрашивать под видом официальных организаций сведения, которые открывают доступ к личным счетам человека, описывать нелегальные способы получения баз банковских клиентов. Такой контент должен быть удален или ресурсы будут закрыты.

Увеличение пенсий

В декабре прибавку к пенсии получат граждане, которые, достигнув пенсионного возраста, продолжали работать, но уволились в августе 2021 года. Им пересчитают выплаты и переведут доплату за последние три месяца. Это произойдет в автоматическом режиме, никаких заявлений писать не придется.

Дактилоскопия для мигрантов

С 29 декабря 2021 г. всем трудовым мигрантам и иностранцам, прибывшим в Россию более чем на три месяца, станут выдавать электронные ID-карты. На лицевой стороне пластиковой карточки будет фотография иностранца размером 8,5 х 5 см, фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол. На обороте – сведения о гражданстве и электронный чип, который будет содержать цифровое изображение отпечатков указательных пальцев обеих рук.

Таким образом, государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование для мигрантов в РФ становятся обязательными.