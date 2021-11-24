Москва обошла Париж, Берлин и Барселону в рейтинге "Города будущего: индекс ESG-инноваций"

Столица РФ стала лидером в категории "Госуправление"

Международное жюри высоко оценило усилия Москвы по внедрению и использованию технологических новшеств в экономике и повседневной жизни. В категории "Госуправление" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций" столица РФ стала лидером, в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей" она заняла второе место. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Исследования, которое проводил мюнхенский центр DEEP Ecosystems, показало, что в Москве уже действует больше 130 тысяч технологических компаний, а число ESG-ориентированных организаций постоянно растет. В общем зачете среди европейских городов Москва обошла Париж, Берлин и Барселону. Особых успехов город достиг в решении экологических, социальных и управленческих проблем при помощи инноваций.

"Благодарю за высокую оценку нашей работы – такие результаты стали возможны за счет комфортных условий для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями",

– отметил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Москва вошла в топ-100 лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой компании Studee.