Москва обошла Париж, Берлин и Барселону в рейтинге "Города будущего: индекс ESG-инноваций"

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Международное жюри высоко оценило усилия Москвы по внедрению и использованию технологических новшеств в экономике и повседневной жизни. В категории "Госуправление" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций" столица РФ стала лидером, в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей" она заняла второе место. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Исследования, которое проводил мюнхенский центр DEEP Ecosystems, показало, что в Москве уже действует больше 130 тысяч технологических компаний, а число ESG-ориентированных организаций постоянно растет. В общем зачете среди европейских городов Москва обошла Париж, Берлин и Барселону. Особых успехов город достиг в решении экологических, социальных и управленческих проблем при помощи инноваций.
"Благодарю за высокую оценку нашей работы – такие результаты стали возможны за счет комфортных условий для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями",
– отметил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
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