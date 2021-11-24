Москва обошла Париж, Берлин и Барселону в рейтинге "Города будущего: индекс ESG-инноваций"

Москва обошла Париж, Берлин и Барселону в рейтинге "Города будущего: индекс ESG-инноваций"
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Столица РФ стала лидером в категории "Госуправление"

Международное жюри высоко оценило усилия Москвы по внедрению и использованию технологических новшеств в экономике и повседневной жизни. В категории "Госуправление" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций" столица РФ стала лидером, в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей" она заняла второе место. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Исследования, которое проводил мюнхенский центр DEEP Ecosystems, показало, что в Москве уже действует больше 130 тысяч технологических компаний, а число ESG-ориентированных организаций постоянно растет. В общем зачете среди европейских городов Москва обошла Париж, Берлин и Барселону. Особых успехов город достиг в решении экологических, социальных и управленческих проблем при помощи инноваций.

"Благодарю за высокую оценку нашей работы – такие результаты стали возможны за счет комфортных условий для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями",

– отметил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Москва вошла в топ-100 лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой компании Studee. 

Источник: VK Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Немецкие промышленники назвали "роковым сигналом" новые санкции по "Северному потоку - 2"

Обеспокоенность выразили даже "Зеленые"

Денег не видать: Молдавия придумала уловку с выплатами "Газпрому" - эксперт

По итогу, во всем окажется виновата российская компания

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей