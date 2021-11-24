Из-за скопления машин на КПП заказанные товары могут не успеть доставить к празднику

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС может дорого обойтись россиянам. На пунктах пропуска в Польше и Литве застряли сотни грузовиков с товарами. Убытки от простоя в конечном счете придется компенсировать покупателям за счет возросшей стоимости вещей и техники. Но хуже всего, что новогодний праздник у многих будет испорчен, так как под елкой не окажется подарков.

Польша закрыла пункт пропуска "Брузги-Кузница" еще 9 ноября, не справляясь с охраной участка из-за наплыва мигрантов. В итоге фуры стали разворачиваться к другим КПП, и там скопились многокилометровые очереди. Так, у КПП "Берестовица" ожидает более 400 большегрузов. У "Козловичей" очередь растянулась на 15 км. Аналогичная ситуация на белорусско-литовской границе.

Сейчас водители ждут переезда по 3-4 дня, но ситуация непредсказуемая. Логистические компании уже не гарантируют сроков поставок, а ведь сейчас самое напряженное время для торговли, ведь скоро Новый год.

"Если учесть, что через Белоруссию в Россию идет порядка 10% европейского импорта самых разных товаров, россияне рискуют остаться без подарков, а бизнес – получить убытки",

– приводит "Коммерсант" слова гендиректора компании "Оптимальная логистика" Георгия Властопуло. По подсчетам экспертов, простой одной машины приносит потери бизнесу в €500 ежедневно. Естественно, это компенсируют потом за счет потребителей.

Товар, который доставят в Россию другими путями, тоже подорожает, поскольку путь через Белоруссию является самым быстрым и выгодным. Так что накануне Нового года в российских магазинах могут исчезнуть самые ходовые товары, а часть заказанных к празднику подарков попросту не успеет приехать до праздников.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные страны использовали мигрантов для создания кризиса в Белоруссии.