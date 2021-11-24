Школьники Москвы завоевали 4 награды на Международной олимпиаде по астрофизике

В соревновании приняли участие команды из 48 стран мира

Три "золота" и одну серебряную медаль завоевали московские школьники на 14-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Благодаря этому сборная России заняла первое место в неофициальном командном зачете, в ее копилке восемь золотых и две серебряные награды.

Олимпиада по астрономии и астрофизике проходила онлайн с 14 по 21 ноября. Участникам требовалось преодолеть несколько этапов: в первом туре – ответить на вопросы по анализу данных, во втором – выполнить задания, связанные с наблюдением, в третьем – решить теоретические задачи. Задания составляла страна-организатор, который меняется год от года.

"В этом году за материалы отвечала Колумбия, и половину наблюдательного тура колумбийцы отвели на физику Солнца. Участникам дали ноутбуки со специальной программой, которая позволяет получать изображения Солнца, используя различные космические инструменты, делать коллажи, смотреть на вспышки",

– поделился подробностями главный тренер сборной РФ Иван Утешев.

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике проводится с 2007 года. Страну может представлять команда, состоящая не более чем из пяти школьников или выпускников текущего года.