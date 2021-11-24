Мужчина незаконно продавал копии нашумевшего сериала

Желание заработать на "Игре кальмаров" обернулась для жителя Северной Кореи смертной казнью. Мужчина незаконно ввозил и продавал копии сериала от Netflix, которые он приобрел в Китае.

Схема проста: он скачал "Игру кальмара" на флешки, а после продавал. Поймали предприимчивого корейца благодаря школьникам, которые смотрели нашумевший сериал прямо во время уроков. Как это обычно и бывает, информация тут же распространилась среди учащихся, а после дошла и до цензоров. Как пишет RFA, мужчину, распространявшего сериал, расстреляют.

Однако на этом наказания не закончатся. Власти решили, что школьник, который купил флешку, содержащую сериал, приговорили к пожизненному заключению. Товарищам, которые вместе с ним смотрели хит Netflix, придется провести пять лет на принудительных работах.

Досталось и учителям школы, в которой учились дети. Увольнением не обошлось. Вероятнее всего, преподавателей отправят работать в шахты.

К слову, этот кейс стал первым случаем применения закона о "Ликвидации реакционной мысли и культуры". Он предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение материалов СМИ из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.