Жителя Северной Кореи приговорили к расстрелу из-за распространения "Игры в кальмара"

Жителя Северной Кореи приговорили к расстрелу из-за распространения "Игры в кальмара"
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/www.globallookpress.com
Мужчина незаконно продавал копии нашумевшего сериала

Желание заработать на "Игре кальмаров" обернулась для жителя Северной Кореи смертной казнью. Мужчина незаконно ввозил и продавал копии сериала от Netflix, которые он приобрел в Китае.

Схема проста: он скачал "Игру кальмара" на флешки, а после продавал. Поймали предприимчивого корейца благодаря школьникам, которые смотрели нашумевший сериал прямо во время уроков. Как это обычно и бывает, информация тут же распространилась среди учащихся, а после дошла и до цензоров. Как пишет RFA, мужчину, распространявшего сериал, расстреляют. 

Однако на этом наказания не закончатся. Власти решили, что школьник, который купил флешку, содержащую сериал, приговорили к пожизненному заключению. Товарищам, которые вместе с ним смотрели хит Netflix, придется провести пять лет на принудительных работах. 

Досталось и учителям школы, в которой учились дети. Увольнением не обошлось. Вероятнее всего, преподавателей отправят работать в шахты. 

К слову, этот кейс стал первым случаем применения закона о "Ликвидации реакционной мысли и культуры". Он предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение материалов СМИ из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.

Источник: RFA ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ГостьПророк
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Может быть,по жесткости законов Ким ,отчасти прав, но наказывать детей нельзя!!! Их воспитывать надо,а для этого нужны отец и мать. Вынести в отношении них,определенное предписание нужно, но не более
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