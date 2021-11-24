Препарат будут применять детям от 12 до 17 лет

В России прошла регистрацию вакцина от коронавируса "Спутник М" для подростков 12-17 лет. Об этом сегодня сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Специалист назвал данную регистрацию "радостным фактом".

Ранее в пятницу, 24 ноября, стало известно о предстоящих исследованиях назального препарата против COVID-19. По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в ходе испытаний будут привиты как те добровольцы, которые уже получили "Спутник V", так и те, кто не имеет антител, передает "Радио 1".

Напомним, в России за прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 33 558 граждан, скончались 1 240 человек, излечиться от коронавируса 36 682 россиянина.

