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В России прошла регистрацию вакцина от коронавируса "Спутник М" для подростков 12-17 лет. Об этом сегодня сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.
Специалист назвал данную регистрацию "радостным фактом".
Ранее в пятницу, 24 ноября, стало известно о предстоящих исследованиях назального препарата против COVID-19. По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в ходе испытаний будут привиты как те добровольцы, которые уже получили "Спутник V", так и те, кто не имеет антител, передает "Радио 1".
Напомним, в России
за прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 33 558 граждан, скончались 1
240 человек, излечиться от коронавируса 36 682 россиянина.
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