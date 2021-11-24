Из-за непогоды многим пришлось корректировать свои планы

Вторая половина 24 ноября огорошила москвичей серьезными переменами в погоде. На голову столичных жителей обрушился мощный снегопад. Буйство стихии заставило руководство воздушных перевозчиков пересмотреть график вылетов самолетов.



Так, по данным сервиса "Яндекс. Расписание", из-за непогоды задержаны десятки рейсов во всех столичных аэропортах. По последней информации на 20:55 по московскому времени, в Домодедово задержали 12 рейсов. Два самолета отменили.

Во Внуково ситуация чуть лучше. Там задержали только пять бортов, отменили два. В Шереметьево отмененных рейсов нет, однако задержано четыре вылета.

Напомним, в начале месяца жителям российской столицы пришлось пережить аномально густой туман. Из-за непогоды также нарушилась работа воздушных гаваней Москвы.