Задержаны десятки рейсов: в Москве буйствует сильная метель

Из-за непогоды многим пришлось корректировать свои планы

Вторая половина 24 ноября огорошила москвичей серьезными переменами в погоде. На голову столичных жителей обрушился мощный снегопад. Буйство стихии заставило руководство воздушных перевозчиков пересмотреть график вылетов самолетов.

Так, по данным сервиса "Яндекс. Расписание", из-за непогоды задержаны десятки рейсов во всех столичных аэропортах. По последней информации на 20:55 по московскому времени, в Домодедово задержали 12 рейсов. Два самолета отменили.

Во Внуково ситуация чуть лучше. Там задержали только пять бортов, отменили два. В Шереметьево отмененных рейсов нет, однако задержано четыре вылета.

Напомним, в начале месяца жителям российской столицы пришлось пережить аномально густой туман. Из-за непогоды также нарушилась работа воздушных гаваней Москвы.

Источник: Яндекс.Расписание ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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