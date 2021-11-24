Средство отлично удалят пятна с одежды и подходит для мытья полов

Как правило, большинство моющих средств многофункциональны. Например, средство для мытья посуды можно применять не только для того, чтобы избавиться от жира и грязи на тарелках, но и для уборки во всей квартире.

Удалить пятна с одежды

Если вы случайно поставили жирное пятно на парадной рубашке или любимом платье, то не спешите отправлять предметы гардероба в помойку. Можно нанести капельку средства, вотрите его, а после прополощите теплой водой. От грязи не останется и следа.

Для мытья полов

Если покупаете специальные растворы для того, чтобы помыть полы, то теперь это можно не делать. Добавьте немного средства для мытья посуды в ведро с горячей водой, взбейте и приступайте к уборке. Но этот метод не подходит для паркета и ламината, потому что дерево может набухнуть.

Протереть шкафы на кухне

Если вы часто готовите дома, то знаете, что кипящее масло так и норовит испачкать все вокруг. С помощью средства для мытья посуды от жирных пятен можно избавиться за считанные минуты. Просто нанесите его на поверхность, оставьте ненадолго, а после смойте обычной водой и не забудьте протереть насухо.

Очистить ковры

Сделайте домашний мыльный раствор: столовая ложка средства на два стакана горячей воды. Возьмите полотенце, намочите в растворе, а после приложите к пятну на ковре. Подержите несколько секунд, а затем протрите место загрязнения чистой и сухой тряпкой.

Привести в порядок расчески

На расческах часто скапливается кожный жир. И если их не очищать, то из раза в раз вы будете собственноручно пачкать волосы. Нанесите средство на губку, протрите ей расческу, а затем промойте ее под напором воды.

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