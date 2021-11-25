Американцев удивила помощь российских пожарных пенсионерке

Американцев удивила помощь российских пожарных пенсионерке
Фото: EMERCOM of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Некоторые нашли повод для того, чтобы раскритиковать Россию

Российские пожарные перекрыли движение на оживленной улице, чтобы помочь пожилой женщине перейти дорогу. Это произошло в городе Калининград 18 ноября. Действия профессионалов из РФ обсудили пользователи англоязычной платформы Reddit.

По всей видимости, запись была сделана на одну из камер видеонаблюдения. Пенсионерка со специальными тростями в руках стояла посреди дороги. Женщина хотела добраться до тротуара, однако ни один автомобилист не собирался останавливаться, чтобы ее пропустить.

В этот самый момент мимо проезжала пожарная машина. Несмотря на разные направления движения – транспортное средство двигалось по правой полосе, а старушка стояла у левой, сотрудники пожарной охраны пересекли сплошную линию и остановили машину.

Один из пожарных проследил, чтобы пожилая женщина добралась до тротуара в полной безопасности. А остальные профессионалы перекрывали движение.

Многих иностранцев восхитил поступок россиян.

"Пожарные – настоящие герои", "Я благодарен пожарным, которые ей помогли, но надеюсь, что она не всегда так переходит улицу", "Эта картинка просто сердце согревает", "Этих людей родители воспитывали правильно. Молодцы", – высказались комментаторы.

Однако не обошлось без негатива. Кто-то осудил женщину за легкомысленность, ведь она могла запросто попасть под колеса автомобиля. Некоторые раскритиковали организацию дорожного движения в России. Мол, в таком оживленном месте должен был находиться пешеходный переход. 

Кого-то шокировал тот факт, что никто из водителей не хотел пропускать старушку. Такое отношение к пожилому человеку показалось иностранцам возмутительным. 

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Что изменится в России с декабря: в силу вступают новые законы

Нововведения коснутся всех жителей страны

"По спискам КГБ": жители Белоруссии жалуются на массовые увольнения с госпредприятий

Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей