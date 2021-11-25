Некоторые нашли повод для того, чтобы раскритиковать Россию

Российские пожарные перекрыли движение на оживленной улице, чтобы помочь пожилой женщине перейти дорогу. Это произошло в городе Калининград 18 ноября. Действия профессионалов из РФ обсудили пользователи англоязычной платформы Reddit.

По всей видимости, запись была сделана на одну из камер видеонаблюдения. Пенсионерка со специальными тростями в руках стояла посреди дороги. Женщина хотела добраться до тротуара, однако ни один автомобилист не собирался останавливаться, чтобы ее пропустить.

В этот самый момент мимо проезжала пожарная машина. Несмотря на разные направления движения – транспортное средство двигалось по правой полосе, а старушка стояла у левой, сотрудники пожарной охраны пересекли сплошную линию и остановили машину.

Один из пожарных проследил, чтобы пожилая женщина добралась до тротуара в полной безопасности. А остальные профессионалы перекрывали движение.

Многих иностранцев восхитил поступок россиян.

"Пожарные – настоящие герои", "Я благодарен пожарным, которые ей помогли, но надеюсь, что она не всегда так переходит улицу", "Эта картинка просто сердце согревает", "Этих людей родители воспитывали правильно. Молодцы", – высказались комментаторы.

Однако не обошлось без негатива. Кто-то осудил женщину за легкомысленность, ведь она могла запросто попасть под колеса автомобиля. Некоторые раскритиковали организацию дорожного движения в России. Мол, в таком оживленном месте должен был находиться пешеходный переход.

Кого-то шокировал тот факт, что никто из водителей не хотел пропускать старушку. Такое отношение к пожилому человеку показалось иностранцам возмутительным.