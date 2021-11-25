Иностранцы остались в восторге от работы Леонида Гайдая

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" – классика советского кинематографа. Фразы из киноленты Леонида Гайдая давно разобрали на цитаты, а само кино каждый смотрел хотя бы раз в жизни. Картину решили показать итальянцам.

Уже с первых кадров фильм смог полностью захватить внимание иностранцев. Они с интересом рассматривали наряды актеров, оценили спецэффекты.

Особенно итальянцам понравилась музыка и танцы. Каждый раз, когда в "Иване Васильевиче" начинали петь, герои видео тут же начинали танцевать. Один из иностранцев даже пообещал, что обязательно научится играть на балалайке, чтобы вместе с хором исполнить "Разговор с счастьем".

Мужчины не сводили глаз с русских красавиц, а девушки завидовали их пышным и длинным косам.

Также герои ролика высоко оценили актерские таланты главных героев. Их поразило, что Юрий Яковлев справился с перевоплощением управдома в Ивана Грозного. Им также понравилась необычная красота и мимика Натальи Крачковской.

Сюжетные повороты заставляли жителей Италии кричать от восторга, а знаменитая сцена, где героиня Крачковской говорит, что и ее вылечат, очень рассмешила иностранцев.

"Вот это поворот! Гениально!"

– воскликнули герои выпуска, когда герой Леонида Куравлева достал пачку сигарет "Мальборо".

Итальянцы остались в восторге от работы Гайдая, отметив, что им жаль, что они не видели этот фильм раньше.

Ранее поклонник фильма обнаружил удаленную из-за цензуры сцену из "Ивана Васильевича".