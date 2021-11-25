В отремонтированных поликлиниках Москвы провели 2 миллиона приемов

На очереди еще около 170 зданий медицинских учреждений

В 30 поликлиниках Москвы, открытых после капремонта в соответствии с новым московским стандартом, врачи провели уже почти два миллиона приемов. Пациенты и медперсонал отмечают, что после модернизации уровень комфорта в медицинских учреждениях заметно повысился.

В обновленных поликлиниках переоборудованы кабинеты для терапевтов и узких специалистов, установлено современное цифровое оборудование для функциональной диагностики. Для пациентов устроены комфортные зоны ожидания с телевизорами и кулерами с питьевой водой. Для детей созданы игровые зоны.

Всего масштабная программа модернизации поликлиник затронет около 200 зданий.

"Новейшее оборудование, современный дизайн фасадов и качественная внутренняя отделка, эргономичная мебель, продуманная навигация, благоустроенные прилегающие территории – все это дает возможность сформировать новый облик поликлиник и изменить отношение москвичей к посещению городских медучреждений",

– отметил замглавы Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

Территорию вокруг отремонтированных поликлиник тоже благоустраивают. Там высаживают деревья и кустарники, а также создают безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Ранее стало известно, что со следующего года в Москве стартует эксперимент, в рамках которого граждане, которым положены льготные лекарства, смогут получать их не только в аптечных пунктах районных поликлиник, но и в коммерческих аптеках города.

