Собянин рассказал о реставрации усадьбы конца XVIII века - Дома Кеворкова

Собянин рассказал о реставрации усадьбы конца XVIII века - Дома Кеворкова
Фото: АГН «Москва» / Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы
В период с 2011 года в Москве проведена реставрация 1700 исторических зданий

В Москве бережно хранят историческое наследие. За последние 10 лет число архитектурных памятников, находящихся в аварийном состоянии, сократилось в семь раз. Спасают даже здания, собственники которых специально доводили их до неудовлетворительного состояния, рассчитывая получить разрешение на снос и построить на их месте коммерчески выгодный объект.

Наглядный пример – Дом Кеворкова на Люсиновской улице (дом 27, строение 1). Двухэтажный особняк был построен в конце XVIII – начале XIX веков. После революции его приспособили под коммунальные квартиры. А в постсоветские годы собственник довел его до аварийного состояния. Здание стояло без окон и дверей, со сквозными трещинами в стенах и отклю­чен­ными инже­нерными коммуникациями. Владелец откровенно ждал, когда оно рухнет, чтобы возвести на его месте дом побольше.

В 2013 г. власти Москвы внесли Дом Кеворкова в списки объектов культурного наследия. Несмотря на предписания провести реставрационные работы, владелец ничего не делал для сохранения здания. Но в 2019 г. дом купил новый собственник, готовый вкладывать средства в спасение исторического наследия.

Фото: АГН

Сегодня реставрационные работы в Доме Кеворкова практически завершены. Окна и двери на месте. Фасад, кровля, карнизы, пилястры восстановлены. На потолки вернулись старинные росписи, случайно обнаруженные под столетним слоем штукатурки. Парадная лестница, которую смогли воссоздать по единственной чугунной балясине, найденной в подвале, установлена.

Вид на обновленное здание доставит подлинное эстетическое удовольствие москвичам и гостям столицы. Но при этом здание будет функциональным.

"После реставрации в Доме Кеворкова планируется разместить офисы. Любители московской старины смогут прийти сюда на экскурсию во время проведения Дней исторического и культурного наследия",

– сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Он разместил также фотографии, наглядно демонстрирующие, что было со зданием до начала реставрационных работ и как все выглядит сейчас.

Это – лишь один из примеров борьбы за историческое наследие Москвы. По оценке специалистов, в 2010 г. в городе 39% памятников были в неудовлетворительном состоянии. Сейчас таковых осталось 4,6%, остальные уже приведены в порядок. Только в этом году завершена реставрация скульптур на крыше здания на площади Гагарина, Большого Москворецкого моста, ГЭС-2 и др.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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