Стюардесса вспомнила худшие случаи с пассажирами в самолете

Стюардесса вспомнила худшие случаи с пассажирами в самолете
Фото: depositphotos.com
Поведение некоторых людей приводило бортпроводницу в шок

На борту самолета периодически происходят неприятные ситуации. Бывшая стюардесса рассказала, с какими ужасами ей приходилось сталкиваться за десять лет работы в небе.

Однажды одному из пассажиров стало плохо. Его уложили в проходе, после чего бортпроводница приступила к сердечно-легочной реанимации. В это время сидящий рядом путешественник требовал принести ему кофе. Не дождавшись напитка, турист написал жалобу, что шокировало стюардессу.

Женщина была свидетельницей и более ошарашивающих сцен. Так, например, как-то раз мать специально пролила горячий напиток на своего ребенка, чтобы впоследствии потребовать компенсацию за нанесенный вред. Якобы малыш получил ожоги из-за действий бортпроводников. К счастью, другие пассажиры подтвердили, что команда не была причастна к данному инциденту.

Также стюардесса вспомнила, как на одном из рейсов пассажир уронил свои вставные зубы в унитаз, передает The Sun.

Удивляло ее и общение с влиятельными людьми. Если бортпроводница делала что-то не так, как хотели "авторитеты", то слышала вопрос: "Разве вы не знаете, кто я?!".

Больше всего женщину выводило из себя поведение некоторых детей. Они шумели и бегали по салону, путаясь под ногами у стюардов. Это возмущало героиню статьи, ведь она не нанималась сиделкой.

Ранее популярный трэвел-блогер показала тайные комнаты в самолете. 

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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