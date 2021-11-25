Чистить картошку не придется: как быстро приготовить пюре

Чистить картошку не придется: как быстро приготовить пюре
Фото: depositphotos.com
На помощь придет одно нехитрое приспособление

Иногда бывает так, что гости вот-вот придут, а гарнир еще не готов. Чтобы не оставить их голодными, можно воспользоваться простым лайфхаком по приготовлению пюре. Весь процесс займет не так много времени.

Если готовить пюре традиционным способом, то необходимо потратить 15-20 минут на чистку картофеля. Однако этого шага можно избежать. Телеведущая из США Лора Маклафлин Петерсон поделилась советом, как быстро получить вкусный гарнир.

Работница СМИ опубликовала видео на платформе "Тик-Ток". Сначала американка тщательно вымыла картофель. После этого она положила корнеплоды в кастрюлю и отправила их вариться. Срезать кожуру журналистка не стала.

После того, как пасленовые сварились, Лора аккуратно достала их из кастрюли. Затем телеведущая взяла решетку, предназначенную для охлаждения выпечки. Важно, чтобы расстояние между прутьями было не слишком большим.

Далее жительница Америки разрезала картофелины на две части. Она выкладывала по одной половинке на решетку. Здесь есть важный нюанс – продукт должен лежать на изделии кожурой вверх.

Под решетку Лора поставила глубокую миску. Телеведущая начала "вдавливать" картофель в приспособление для охлаждения выпечки. В итоге вся мякоть оказалась в тарелке, а на прутьях осталась одна кожура.

@lorafied Just in time for the holidays! #potatopeeler #potatohacks #peelingpotatoes #fyp #fy #foryou #kitchenhacks #kitchentrick #cookinghacks #potatohack ♬ Buttercup - Jack Stauber

Видео набрало более семи тысяч лайков и 114 комментариев. Пользователи Сети поблагодарили журналистку за то, что она облегчила многим жизнь. 

Источник: ТикТок ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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