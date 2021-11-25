Более строгое наказание за переход дороги в неположенном месте спасет жизнь и здоровье тысяч россиян

Безопасность дорожного движения зависит не только от автомобилистов и сотрудников ГИБДД, но и от пешеходов. Для последних тоже существуют ПДД, а о том, что переходить дорогу следует только на зеленый свет светофора, детям внушают с первого класса. Однако ежегодно в России происходят десятки тысяч аварий, виной которых являются опасные действия пешеходов. По мнению Дмитрия Давыдова, пора положить этому конец.

Свои предложения по данному вопросу предприниматель и общественный деятель представил в рамках проекта "20 идей по развитию России". По статистике, большая часть людей (примерно 65%) погибает на дорогах по собственной вине. Так, в 2017 г. водители оказались виновны в смерти 1467 пешеходов, тогда как 2 335 человек погибли из-за своей невнимательности или сознательного нарушения правил дорожного движения.

Чаще всего люди перебегают улицу в неположенном месте, хотя в зоне видимости есть оборудованный переход. В перечне других распространенных нарушений: переход улицы на запрещающий сигнал светофора или просто выход на проезжую часть без цели перейти ее.

Как и в отношении водителей, к нарушителям-пешеходам должны применяться в виде административного наказания денежные штрафы:

500 руб., если не было создано помех движению;

1000 руб., если возникла потенциально аварийная ситуация;

1500 руб., если из-за действий пешехода пострадали другие участники движения;

лишение свободы до 7 лет предусмотрено, если из-за пешехода произошла авария, в которой кто-то погиб или стал инвалидом.

Но на деле по первым двум пунктам пешеходы редко несут ответственность. Эти нарушения попросту не фиксируются, и люди продолжают перебегать дорогу, где им вздумается, если поблизости нет инспектора ГИБДД.

Справедливости ради надо признать, что аналогичное поведение характерно жителям многих стран, не только россиянам. Однако менее лояльное отношение к мелким нарушителям помогает избегать крупных трагедий. При этом в наиболее технически продвинутых странах на помощь стражам порядка приходят установленные на дорогах видеокамеры.

Например, в Китае с 2017 года широко внедряются камеры наблюдения с функцией распознавания лиц для борьбы с пешеходами-нарушителями. В Шэньчжене система автоматически штрафует пешеходов, которых камера засекла при неправильном пересечении дороги. Более того, фото и имя нарушителя публикуют на открытом сайте. То есть местные жители боятся не только потерять деньги, но и быть опозоренными.

Власти другого китайского города Цзинань решили не выписывать сразу штраф, а транслировать фото и имя нарушителя на большом уличном экране, а ему самому предлагать выбор – заплатить установленную сумму, поработать помощником регулировщика или прослушать курс ПДД.

Россия, пишет Давыдов, вполне может перенять этот опыт. Технологически она вполне к этому готова, поскольку входит в тройку лидеров после США и КНР по количеству установленных на улицах видеокамер. Система автоматической фиксации нарушений ПДД со стороны автомобилистов с помощью видеокамер за 10 лет работы доказала свою эффективность – аварийность в зонах видеонаблюдения снизилась. Все говорит о том, что пора использовать эту систему шире.

"МВД РФ активно внедряет систему распознавания лиц для борьбы с преступностью и правонарушениями. Власти Москвы развивают проект по развертыванию нейросети, которая будет получать данные с камер, обнаруживающих лица и фиксирующих аварии и различные инциденты".

Использование камер для фиксации нарушений ППД пешеходами станет серьезным сдерживающим фактором, снизит аварийность на дорогах и сохранит тысячи жизней, уверен общественник. Он предлагает установить видеокамеры с функцией распознавания лиц на оживленных перекрестках и в тех местах, где зарегистрированы наиболее частые правонарушения со стороны пешеходов.

На первый раз, если нарушение несерьезное, можно ограничиться предупреждением и обязательством пройти онлайн-курс по правилам дорожного движения. За повторное нарушение – автоматическое наложение штрафа.

В итоге постепенно культура поведения россиян на дорогах повысится, привычка перебегать улицу на "красный" ради мнимой экономии времени сойдет на нет, статистика по смертности и травматизму на дорогах значительно улучшится, убежден Дмитрий Давыдов. И самое главное – со стороны государства тут не требуется особых вложений. Соответствующая инфраструктура уже имеется во многих городах и на магистралях. Там, где камер еще нет, в любом случае планировали их устанавливать для повышения безопасности движения и фиксации нарушений водителями.

Кстати, о том, как повысить сознательность россиян за рулем и при этом пополнить бюджет страны, Дмитрий Давыдов тоже высказывался. Ознакомиться с его инициативами можно на сайте 20idei.ru. Свои предложения предприниматель основывает на лучших мировых практиках, которые вполне применимы в России. Хотелось бы, чтобы государство их тоже услышало и воплотило.