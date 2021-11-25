Предпринимательница из Подмосковья Надежда Бартош на собственном примере доказала, что в лотерею под брендом "Столото" может выиграть абсолютно любой человек, в том числе состоятельный

Надежда Бартош выиграла миллиард в новогоднем розыгрыше "Русского лото" первая в России. Мы выяснили, как изменилась жизнь лотерейной миллиардерши, и на что она потратила выигрыш.

Надежда Бартош и ее честный миллиард

Как только стало известно, что победительницей миллиардного выигрыша оказалась не бедствующая пенсионерка, а уверенная в себе женщина– предпринимательница, тут же появились слухи о ее "нечестной" победе. Злопыхатели заявляли, будто бы розыгрыш проводился не в прямом эфире, а между Надеждой Бартош и владельцем бренда "Столото" Арменом Саркисяном есть связь. Впоследствии ни одна из конспирологических версий не подтвердилась.

Как только в СМИ стала появляться компрометирующая информация, проведение миллиардного розыгрыша в соответствии со всеми требованиями законодательства было подтверждено документально. Тираж "Русского лото" №1316 с розыгрышем новогоднего миллиарда, действительно, прошел в прямом эфире на канале НТВ. Прямую трансляцию 1 января 2020 года посмотрели более восьми миллионов россиян. Интересно, что будет с трансляцией новогоднего миллиарда 2022? В 2020-м бочонки из тканевого мешка, помимо ведущего Михаила Борисова, вынимали гости программы, артист Алексей Воробьев и певица Елка. Прозрачность и честность проведенной лотереи и ее результаты были зафиксированы независимой тиражной комиссией. Билеты, участвовавшие в новогоднем розыгрыше миллиарда "Русского лото", как и всегда, печатались в независимых типографиях и обладали всеми необходимыми уровнями защиты. В тираже приняли участие билеты, проданные строго до закрытия всех продаж на данный тираж. Так что шансы какой-либо подтасовки результатов или подделки билетов полностью исключены.

Астрономические суммы в лотереях наши соотечественники выигрывали и раньше. Только, как правило, победителями оказывались люди обычных профессий. В компании "Столото" напомнили, что осенью 2017 года в "Русском лото" джекпот в размере 506 миллионов рублей выиграла пенсионерка Наталья Власова. Жительница поселка Панино Воронежской области до свалившегося на ее голову большого куша жила скромно, пенсии на жизнь с трудом хватало, и она торговала домашней выпечкой.

Спустя два года, в январе 2019-го в новогоднем тираже "Русского лото" 1 миллиард рублей был поровну разделен между водителем молоковоза из Екатеринбурга Николаем Мирошниченко и петербургской пенсионеркой Любовью Догоровой. Спустя еще год случилась история выигрыша миллиарда Надежды Бартош, которая вышла за рамки привычного сценария и показала, что перед лотерейной фортуной все равны.

Традиции нарушать нельзя

После того, как на Надежду Бартош в СМИ вылился поток лживой информации, женщина прекратила общение с журналистами, но не перестала покупать лотерейные билеты По словам ее дочери Кристины Бартош, участвовать в государственных лотереях – давняя семейная традиция.

Семья Надежды Бартош каждое 31 декабря, нет не ходит в баню, как герои знаменитого фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", а покупает лотерейные билеты, распространяемые под брендом "Столото", и отмечает день рождения Надежды. Дело в том, что хозяйка семейного очага родилась в последний декабрьский день. В канун нового 2020 года она попросила домочадцев купить лотерейные билеты. Счастливым оказался тот, который приобрела Кристина.

"В нашем окружении появилось очень много людей, которые выиграли денежные призы после нас. Мама дала людям веру, что "Русское лото" – это не сказка и не обман, а мечты на самом деле сбываются", – говорит дочь победительницы.

Правда, имя обладательницы новогоднего миллиарда страна узнала не сразу. За праздничной суетой семья Надежды Бартош забыла проверить результаты розыгрыша, в котором разыгрывался миллиард рублей. Билет со счастливой числовой комбинацией несколько дней катался в машине Кристины, уехавшей на праздники в Петербург. Девушка вспомнила о нем только 3 января. Тогда же она зашла на сайт "Столото" и проверила билет, результат розыгрыша ее ошеломил. Кристина Бартош не поверила своим глазам. Тогда она сфотографировала билет и отправила снимок брату и матери, чтобы они тоже сверили результат.

На оформление денежного приза Надежда Бартош смогла приехать только 9 января, когда дочь вернулась из Петербурга в Подмосковье. Именно в этот день страна узнала имя первой в истории отечественных лотерей миллиардерши. Кристина Бартош подтвердила, что новогодний выигрыш "Русского лото" ее семья получила в полном объеме, даже чуть раньше установленных сроков.

"Было очень радостно наблюдать за реакцией мамы, когда она увидела эту огромную сумму на своем счете. В память о выигрыше она решила купить себе ювелирное изделие. Поэтому, как только поступил платеж, мы вместе отправились в магазин за украшением, о котором она давно мечтала", – рассказывает Кристина Бартош.

Дочь Надежды Бартош заверяет, что жизнь в их семье после внезапно свалившихся денег сильно не изменилась. Просто теперь у них есть подушка безопасности, на которую можно рассчитывать в случае непредвиденных расходов.

"Мы придерживаемся принципа рациональности и не тратим деньги направо и налево. Закрываем только те потребности, которые необходимы в данный момент. Бюджет на контроле у мамы. Я продолжаю работать на прежнем месте. Наш образ жизни не изменился, но условия стали комфортнее. Благодаря "Русскому лото" и купленному за 100 рублей билету в подарок для мамы, мы смогли приобрести квартиры в Москве и обновить автопарк. Мама подарила мне машину мечты – огромный внедорожник. Выигрыш помогает чувствовать себя свободнее. Появились новые возможности", — поделилась дочь Надежды Бартош.

Кристина поделилась, что в связи с пандемией их предыдущий семейный бизнес пришлось закрыть. Часть средств вложили в открытие нового дела, которым занимается сын победительницы.

По словам Кристины, после того как ее мама Надежда Бартош стала обладательницей самого крупного в стране выигрыша, женщина решила часть денег направить на благотворительность.

"Мама точечно помогает людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации и детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Мы намерены и дальше заниматься подобными проектами, рассматриваем разные варианты помощи. Нам важно, чтобы она доходила до получателя", – добавила Кристина Бартош.

Шанс выиграть миллиард в "Русское лото" есть у каждого

Люди, сомневающиеся в прозрачности лотерей, встречались и в советское время, когда покупать билеты "Спортлото" было модно и престижно. В 1970-е годы страна готовилась к проведению первой домашней Олимпиады, и продажа лотерейных билетов сопровождалась лозунгом, отражающим социальную миссию компании: "Выигрываете Вы – выигрывает спорт!". Таким образом, государству удалось на добровольной основе вовлечь советских граждан в софинансирование грандиозной олимпийской стройки.

В те годы в каждом тираже "Спортлото" разыгрывалось до 10 млн билетов, а в лотереи, в целом, было вовлечено порядка 70% советских граждан. О победителях писали на страницах газет, их приглашали на радио и телевидение. Однако, все равно недоверчивые граждане искали подвох. Основатель "Спортлото" Виктор Ивонин в своих интервью подчеркивал, что все лотерейные выигрыши – случайны, а отношение к ним зависит, в том числе, и от общественного мнения.

"В западных странах, в момент появления крупного джекпота, у лотерейных киосков всегда выстраиваются огромные очереди. Потому что большинство участников их лотерей считают, что деньги, потраченные на приобретение билета, для личного бюджета мизерные, а повезти может по-крупному. У нас ситуация иная: все еще бытует мнение, что в лотерее все равно обманут. Это ошибочное мнение. Мы ни разу не давали повода для сомнений",

– рассказывал ранее основатель отечественной лотереи Виктор Ивонин.

После московской Олимпиады-80 интерес к розыгрышам постепенно стал угасать, и тогда во всех кинотеатрах страны стали крутить знаменитый фильм Леонида Гайдая "Спортлото-82". Комедийная история о случайно потерянном призовом билете взорвала советский кинопрокат. Люди вновь потянулись к фирменным лотерейным киоскам. А затем началась перестройка, вслед за ней наступили непростые 1990-е годы, а вместе с ними и мошенники, мечтающие обогатиться за чужой счет. На рынке лотерей появилось много игроков, и разобраться, кто из них жулик, а кто проводит розыгрыши по-честному, стало сложно.

Навести порядок в отрасли удалось благодаря поправкам в закон "О лотереях", согласно которым с 1 июля 2014 года проведение на территории нашей страны любых розыгрышей, кроме государственных, запрещено. С этого момента их организовывают только два федеральных министерства – спорта и финансов, контролирует процесс ФНС России. "Столото" – бренд крупнейшего распространителя государственных лотерей, эта компания принадлежит Армену Меружановичу Саркисяну и входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital.

Согласно аналитике "Столото" за девять месяцев текущего года, в топ-5 самых везучих регионов России входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Башкортостан и Свердловская область. Рейтинг составлен по общей сумме выигрышей. Однако, это не говорит о том, что жители других регионов имеют меньше шансов на победу, просто в перечисленных регионах люди чаще покупают лотерейные билеты.

Победители государственных лотерей, распространяемых под брендом "Столото", ежемесячно выигрывают около 2,5 млрд руб. Среди этих счастливчиков может оказаться любой из нас. Для того, чтобы выиграть крупную сумму, не нужно прикладывать много усилий и изобретать велосипед, достаточно просто купить билет, потратив на него символическую сумму. Его можно купить не только в бумажном виде в точках продаж, расположенных во всех регионах России, но и на сайте или в мобильном приложении "Столото".

Успешная стратегия Саркисяна

Во многом благодаря "Столото", владельцем которого является основатель и акционер инновационного холдинга S8 Capital Армен Саркисян, удалось не только сохранить лучшие традиции отечественных лотерей, но и вернуть к ним доверие россиян. Кстати, только за первые 9 месяцев 2021 года в нашей стране появилось 1164 новых миллионера, что на 63% больше, чем за аналогичный период 2020 года. По прогнозам экспертов, количество участников гослотерей с каждым годом будет только увеличиваться.

Инвестиции бизнесмена Саркисяна в высокие технологии позволили повысить безопасность транзакций, обеспечить устойчивую систему выплат выигрышей и сделать распространение билетов гослотерей удобным и доступным для каждого жителя нашей страны.

Всего под брендом "Столото" распространяются 7 тиражных и 10 бестиражных или моментальных государственных лотерей. В них может принять участие любой совершеннолетний человек.

1 января 2022 года вновь состоится главный лотерейный розыгрыш года – новогодний тираж 1421 "Русского лото". В нем будет гарантированно разыгран 1 миллиард рублей, а также 100 призов по 1 миллиону рублей и тысячи других денежных выигрышей. Шанс проснуться миллионером в первый день Нового года, есть у любого из нас. Билеты новогоднего тиража уже в продаже. Все невыигрышные билеты станут участниками дополнительного розыгрыша с главным призом в виде автомобиля Škoda Octavia.