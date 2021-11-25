Путин уволил главу ФСИН Калашникова

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Александр Калашников уволен с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания",
– сообщается в документе, опубликованном в четверг, 25 ноября.
Причины увольнения главы ФСИН пока не известны.
Калашникова сменит на этом посту замглавы МВД, генерал Аркадий Гостев.
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