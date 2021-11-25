Иностранцев шокировало развлечение россиян на Байкале

Удивительное зрелище напомнило некоторым сцену из популярного фильма

Пользователи англоязычного портала Reddit пришли в шок из-за видео, на котором россиянин едет на коньках по замерзшему озеру Байкал. На записи отчетливо слышен треск ломающегося льда.

Автор видео снимал только свои ноги. Нетрудно заметить, что под весом мужчины ледяной покров начинает покрываться трещинами. Звуки при этом напоминают какую-то космическую сцену.

Такое развлечение россиян показалось иностранцам максимально опасным и странным. Об этом они написали в разделе комментариев.

"А теперь вопрос на засыпку: зачем рассекать на коньках, если лед под тобой трещит?", "Этот парень храбрец или ненормальный?", "Я смотрел этот ролик, а часы велели мне расслабиться и дышать поглубже", – отметили интернет-пользователи.

Многие обратили внимание на странный звук трескающегося льда. Кому-то он показался похожим на вибрации, исходящие от лазеров из фильма "Звездные войны".

Некоторые заявили – конькобежец не рисковал своей жизнью, пока снимал видео. Они заверили, что слой льда спокойно выдержит вес тела взрослого человека.

"Я бывал на Байкале раньше. На таком льду хоть обпрыгайся. Даже на машине можно гонять", – высказался один из комментаторов.

Кого-то запись сподвигла на то, чтобы отправиться на подледную рыбалку.

Ранее американцев удивили российские пожарные, которые оказали помощь пожилой женщине.