К отставке привел резонанс, связанный с публикацией информации о пытках в колониях и СИЗО

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной отставки Александра Калашникова стала публикация информации о пытках в колониях и СИЗО в Саратовской области.



Этого же мнения придерживается и сенатор Людмила Нарусова.

"Я надеюсь, что эта отставка связана именно с ситуациями с пытками в колониях. ФСИН активно сопротивлялось прохождению законопроекта об ответственности за пытки",

– заявила член Совета Федераций в разговоре с РИА "Новости", добавив, что Владимир Путин внимательно относится к указанной области.

По мнению Нарусовой, пытки в колониях и СИЗО зависели не только от главы ФСИН. Для комплексного решения этой проблемы, считает чиновница, к ней должны подключиться Следственный комитет и Прокуратура.

Напомним, что об увольнении Калашникова стало известно в четверг, 25 ноября. Теперь ведомство будет возглавлять Аркадий Гостев, ранее занимавший пост заместителя руководителя МВД, пишет "МИР 24".