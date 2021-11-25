Стала известна причина внезапного увольнения главы ФСИН

Стала известна причина внезапного увольнения главы ФСИН
Александр Калашников. Фото: Federal Penitentiary Service / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
К отставке привел резонанс, связанный с публикацией информации о пытках в колониях и СИЗО

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной отставки Александра Калашникова стала публикация информации о пытках в колониях и СИЗО в Саратовской области. 

Этого же мнения придерживается и сенатор Людмила Нарусова. 

"Я надеюсь, что эта отставка связана именно с ситуациями с пытками в колониях. ФСИН активно сопротивлялось прохождению законопроекта об ответственности за пытки", 

– заявила член Совета Федераций в разговоре с РИА "Новости", добавив, что Владимир Путин внимательно относится к указанной области. 

По мнению Нарусовой, пытки в колониях и СИЗО зависели не только от главы ФСИН. Для комплексного решения этой проблемы, считает чиновница, к ней должны подключиться Следственный комитет и Прокуратура. 

Напомним, что об увольнении Калашникова стало известно в четверг, 25 ноября. Теперь ведомство будет возглавлять Аркадий Гостев, ранее занимавший пост заместителя руководителя МВД, пишет "МИР 24"

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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