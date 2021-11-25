Арестованный муж Тихановской сочинил песню про Лукашенко

Арестованный муж Тихановской сочинил песню про Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеЛукашенко заявил о готовности оппозиции организовать акции протестов
Оппозиционер продемонстрировал свои поэтические таланты

Супруг бывшей участницы предвыборной гонки за пост главы Белоруссии Светланы Тихановской порадовал своих единомышленников творческим продуктом. Сергей Тихановский написал песню, которая посвящена борьбе оппозиционеров с действующими белорусскими властями в лице президента Александра Лукашенко.

Напомним, политический деятель и блогер долгое время томится в заключении в белорусской тюрьме. Видимо, решетки на окнах разбудили в нем творческий потенциал. Недавно свет увидела написанная им песня под названием "Этот путь". Исполнил творение мужа беглой кухарки певец Kosmas.

Музыкальная композиция рассказывает о событиях, происходивших в белорусском государстве в преддверии выборов президента и после того, как большинство белорусов отдали свои голоса за Лукашенко. Разумеется, дается трактовка событий с точки зрения оппозиции.

"И этот путь, который мы прошли – нам не свернуть", – подбадривает сторонников блогер-поэт. 

Некоторые строки посвящены людям, которые пострадали во время незаконных акций, а также оппозиционерам, заключенным в тюрьмы после протестных выступлений.

"И все не зря, в историю вписали наши имена", – уверяет Сергей в своей песне. 

В одном из куплетов Тихановский призывает народ вступить на тропу войны с Батькой и не покладая рук бороться за "свободу" Республики.

К слову, недавно стало известно, когда судебные эксперты вынесут вердикт Сергею Тихановскому и его приспешникам.

Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость332361
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Народ России тоже не был сломлен, когда Борю Ельцина выбрали. И что, с этим чудаком народу России стало лучше жить? Молодые люди, вроде Гостя 332748, не знают, что такое бандитский капитализм и прям жаждут его наступления. Посмотрите на Украину и завидуйте им. Вам будет хуже. Скинете Сашка станете отбросами у поляков. Если непонятно написал, читайте Тараса Бульбу
Гость332748
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Серёга молодец! Мужественно ведёт себя по отношению к Лукашенко. Не сломали и не сломают его никогда, как и весь народ Беларуси.
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