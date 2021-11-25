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Супруг бывшей участницы предвыборной гонки за пост главы Белоруссии Светланы Тихановской порадовал своих единомышленников творческим продуктом. Сергей Тихановский написал песню, которая посвящена борьбе оппозиционеров с действующими белорусскими властями в лице президента Александра Лукашенко.
Напомним, политический деятель и блогер долгое время томится в заключении в белорусской тюрьме. Видимо, решетки на окнах разбудили в нем творческий потенциал. Недавно свет увидела написанная им песня под названием "Этот путь". Исполнил творение мужа беглой кухарки певец Kosmas.
Музыкальная композиция рассказывает о событиях, происходивших в белорусском государстве в преддверии выборов президента и после того, как большинство белорусов отдали свои голоса за Лукашенко. Разумеется, дается трактовка событий с точки зрения оппозиции.
"И этот путь, который мы прошли – нам не свернуть", – подбадривает сторонников блогер-поэт.
Некоторые строки посвящены людям, которые пострадали во время незаконных акций, а также оппозиционерам, заключенным в тюрьмы после протестных выступлений.
"И все не зря, в историю вписали наши имена", – уверяет Сергей в своей песне.
В одном из куплетов Тихановский призывает народ вступить на тропу войны с Батькой и не покладая рук бороться за "свободу" Республики.
К слову, недавно стало известно, когда судебные эксперты вынесут вердикт Сергею Тихановскому и его приспешникам.
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