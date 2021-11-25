Народный артист России рассказал о музыкальности Путина

Люди не знают о многих талантах президента

Оказалось, российский лидер Владимир Путин отлично играет на фортепьяно. По словам народного артиста РФ Игоря Бутмана, руководитель россиян с легкостью может исполнить произведения легендарного композитора Иоганна Баха.

Известный саксофонист отметил, что несмотря на очень загруженный график, Владимир Владимирович успевает выделять время на занятие музыкой.

Наибольшее предпочтение глава Российской Федерации отдает классическому джазу, уверен Бутман. Слова артиста приводит "Радио 1".

К слову, недавно известная российская певица Лариса Долина заявила, что Владимир Владимирович также отлично поет.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия оставит Украину без электроэнергии

Москва не планирует осуществлять поставки в Незалежную

США нанесли удар по Эрдогану из-за контактов с Россией – эксперты

Анкаре пришлось расплачиваться за самостоятельность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей