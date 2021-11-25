Люди не знают о многих талантах президента

Оказалось, российский лидер Владимир Путин отлично играет на фортепьяно. По словам народного артиста РФ Игоря Бутмана, руководитель россиян с легкостью может исполнить произведения легендарного композитора Иоганна Баха.



Известный саксофонист отметил, что несмотря на очень загруженный график, Владимир Владимирович успевает выделять время на занятие музыкой.

Наибольшее предпочтение глава Российской Федерации отдает классическому джазу, уверен Бутман. Слова артиста приводит "Радио 1".

К слову, недавно известная российская певица Лариса Долина заявила, что Владимир Владимирович также отлично поет.