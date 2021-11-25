Некоторые предметы скапливают в себе много горя

Частенько людям сложно расставаться с вещами, которые уже вышли из строя. У многих найдется дальний ящик, в котором хранятся треснувшие зеркала, разломанные некогда милые сердцу вещички и другая дребедень. Оказалось, что некоторые предметы способны накапливать в себе отрицательную энергию и негативно влиять на обитателей квартиры. Эти вещи нужно как можно быстрее выбросить или отправить в нежилое помещение.



Разбитые зеркала

Зеркало издревле ассоциируется с магическими силами и потусторонней энергетикой. Разбитое зеркальце способно стать порталом для темных сил. Чтобы дома не завелась нечисть, от таких предметов стоит избавиться.



Старая одежда

У всех в шкафу висит древний сарафанчик или старое пальто, от которого очень жалко избавляться. Оказывается, такие вещи скапливают на себе негативную энергию и могут даже подорвать здоровье людей, проживающих в квартире.

Личные вещи покойников

Смерть близкого человека всегда огромный удар. Для того чтобы как-то утешиться, некоторые оставляют себе личные вещи усопшего человека. Однако они могут аккумулировать энергию смерти и очень негативно влияют на атмосферу в доме.

Сломанные часы

От такого мусора нужно избавляться в первую очередь. Нерабочие часы способны серьезно ухудшить финансовое положение семейства. Держать такие вещи дома нет никакого смысла. Их нужно либо починить, либо выбросить.

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